Смертельная авария в Полоцком районе: погиб 19-летний парень, а 16-летняя девушка в больнице

В ночь с 5 на 6 мая в Полоцком районе произошла трагедия.
Около 3 часов ночи недалеко от деревни Ропно 21-летний водитель Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В салоне машины находились пассажиры. 19-летний молодой человек погиб на месте. 16-летняя девушка получила ранения и госпитализирована.
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