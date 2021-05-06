Смертельная авария в Полоцком районе: погиб 19-летний парень, а 16-летняя девушка в больнице

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В ночь с 5 на 6 мая в Полоцком районе произошла трагедия.

Около 3 часов ночи недалеко от деревни Ропно 21-летний водитель Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне машины находились пассажиры. 19-летний молодой человек погиб на месте. 16-летняя девушка получила ранения и госпитализирована.

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Полоцкий район смертельная авария
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