6-7 мая в Городокском районе впервые пройдет открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ

6-7 мая в Городокском районе на озере Лосвидо впервые пройдет открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти мастера спорта СССР Валерия Харкевича.

В первенстве примут участие более 70 участников: это ребята от 10 до 15 лет.

На соревнования приедут воспитанники подразделений СДЮШОР из Новолукомля, Лепеля, Витебска, Новополоцка, а также представители Витебского государственного училища олимпийского резерва.

Участники команд будут соревноваться в трех возрастных категориях. Юным спортсменам предстоит пройти три дистанции — 200 м, 500 м и 1 тыс. м.