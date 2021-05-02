Православные христиане отмечают Пасху или Светлое Христово Воскресение

Пасха или Воскресение Христово – самый главный праздник христианского мира, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, торжество над смертью и очищение от грехов. Христиане восточного обряда в этом году отмечают праздник сегодня, 2 мая.

Пасха – преодоление смерти и возрождение к жизни вечной.

На богослужениях в храмах вспоминают о страданиях и Воскресении Христа.

Пасха — переходящий праздник, дата празднования которого меняется ежегодно. Празднику предшествует Великий пост со строгими ограничениями по принятию пищи.

Сегодня верующие разговляются пасхальными блюдами. Традиционно на праздничном столе – куличи, творожные пасхи, пасхальные яйца.

В этот радостный день христиане славят Спасителя и приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!», в ответ слыша «Воистину воскресе!».