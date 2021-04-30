В Орше в своем кабинете застрелился подполковник милиции

Витебская область
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В Оршанском РОВД произошла трагедия. Примерно в 12 часов 21 апреля в своем кабинете из табельного пистолета застрелился начальник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД подполковник милиции Руслан Ковальчук 1984 года рождения. Он проработал в милиции около 20 лет. Информация подтверждена официально.

УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, тело которого обнаружено в служебном кабинете, сообщила официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Причины произошедшего устанавливаются.

В связи со случившимся в Оршанское РУВД днем того же дня прибыл глава МВД Иван Кубраков. Расследовать инцидент будет СК.

По информации BYPOL, еще накануне сотрудник милиции был в нормальном расположении духа и проводил время с семьей, утром принимал участие в занятиях по физподготовке, после чего получил на руки табельное оружие.

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