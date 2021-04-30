Сотрудники Комитета государственного контроля Витебской области выявили факты завышения стоимости на некоторые товары в торговых объектах системы здравоохранения. Нарушения обнаружены в объектах здравоохранения Витебска, Орши и Полоцка. Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на официальное сообщение КГК. Мониторинг цен был проведен в 11 мини-кафе, магазинах и буфетах системы здравоохранения Витебской области.

Благодаря проведенной проверке удалось выявить необоснованное завышение стоимости товаров, нарушения правил продажи товаров, санитарных норм, а также несоблюдение ассортиментных перечней, говорится в сообщении КГК.