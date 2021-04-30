Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников

Фото: Банки.ру
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Мужчина в Витебске «кинул» 17 товариществ собственников. Подробности этой мошеннической истории сообщает СК.

40-летний индивидуальный предприниматель предлагал председателям правления товариществ собственников в Витебске услуги по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления и водоподогревателя в домах. Деньги мужчина исправно взимал, однако работы не производил.

Обвиняемый составлял документы от лица своего знакомого, которому также пообещал выполнить все работы, и представил их на подпись председателям правлений и сотруднику предприятия  электроэнергетики. Те не участвовали в проведении и проверке «выполненных» работ. Ему доверяли на слово  иподписывали документы о выполненных работах. Когда на счет предпринимателя, не осведомленного о преступной деятельности, пришли деньги, он передал их обвиняемому.

В результате этих действий обвиняемый завладел денежными средствами 17 товариществ собственников Витебска в общей сумме 12 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. В ходе следствия он в полном объеме возместил причиненный ущерб.

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