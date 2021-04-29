Представители Витебской области завоевали 4 медали на открытом чемпионате Беларуси по плаванию

В Бресте завершился открытый чемпионат Беларуси по плаванию. В турнире участвовало свыше 340 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Латвии, России, Украины.

Представители Витебской области завоевали 4 медали. Молодые пловцы Егор Мельников, Иван Шамшурин, а также Матвей Антонович и Антон Латкин стали лучшими и завоевали золото в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. При этом Иван Шамшурин установил рекорд Беларуси на дистанции 200 м баттерфляем (время 1.59). В рекордном заплыве он выиграл бронзовую медаль, но стал лучшим из белорусов, уступив соперникам из Украины и России.

Две бронзовые награды завоевали Даниил Мяделец на 1500 м вольным стилем и Егор Мельников на 200 метров брассом.

В составе Витебской команды выступали воспитанники спортивных школ областного центра и Новополоцка.

Турнир в Бресте стал для белорусских пловцов отборочным к чемпионату Европы, который в мае пройдет в Венгрии.