Изменилось расписание движения поездов на Витебщине. Смотрите список отмененных поездов

Коммуникации
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В связи с проведением ремонтных путевых работ изменяется порядок курсирования отдельных поездов региональных линий экономкласса на Витебщине. Об этом сообщает БелЖД. Вчера мы писали об отмене поездов в Полоцке.

  • Поезда № 6638 Витебск — Полоцк (отправление со станции Витебск в 14.36) и № 6637 Полоцк — Витебск (отправление со станции Полоцк в 14.59) 29 апреля, 3 и 4 мая отменяются;
  • поезда № 6613 Витебск — Орша (отправление со станции Витебск в 11.28) и № 6614 Орша — Витебск (отправление со станции Орша в 12.25) 29 апреля, 4 мая отменяются;
  • поезда № 6664 Бигосово — Полоцк (отправление со станции Бигосово в 08.54) и № 6663 Полоцк — Бигосово (отправление со станции Полоцк в 10.54) 3 и 6 мая отменяются;
  • поезда № 6641 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 08.22), № 6643 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 17.19), № 6645 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 21.00) и № 6644 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 11.05), № 6646 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 19.26) 19 мая отменяются;
  • поезд № 6623 Полоцк — Поставы (отправление со станции Полоцк в 09.32) 3, 4, 5 и 6 мая отменяется;
  • поезд № 6626 Молодечно — Полоцк (отправление со станции Молодечно в 08.55) 3, 4, 5 и 6 мая назначается в сообщении Молодечно — Поставы.

Вся информация об изменении расписания движения поездов доступна на официальном сайте Белорусской железной дороги и по телефону Контакт-центра — 105.

Ремонт железной дороги в Полоцке: какие поезда отменили?

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