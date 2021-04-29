Крупнейшая с начала года партия мефедрона изъята в Витебске

Из мелкого закладчика до оптовика – такой преступный путь буквально за пару месяцев прошел 28-летний житель Витебска. По оперативной информации, задержанный на протяжении нескольких месяцев занимался нелегальным бизнесом и за это время переквалифицировался из мелкого закладчика в оптовика. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники наркоконтроля задержали дельца, когда тот перевозил в автомобиле полкилограмма опасного психотропа – мефедрона. В итоге до потенциальных потребителей не дошло примерно 1,5 тысячи доз опасного зелья.

– В ходе осмотра его съемного гаража обнаружены весы и упаковки для расфасовки наркотиков для их дальнейшей реализации. Стоит отметить, что задержанная партия мефедрона крупнейшая из изъятых в этом году на территории областного центра. В отношении витебчанина следователем возбуждено уголовное дело, — рассказал вриод начальника отдела УНиПТЛ УВД Витебской области Максим Гуминский.

Правоохранители предупреждают: первая же попытка такого быстрого заработка может оказаться последней. За сбыт наркотиков в нашей стране грозит до 25 лет лишения свободы.