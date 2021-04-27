В Сенно сын до смерти избил престарелую мать. Конфликт между 50-летним мужчиной и его матерью произошел 20 апреля. Сенненский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства.

По данным следствия, 72-летней женщине во время семейной ссоры были нанесены множественные телесные повреждения. Также известно, что конфликты матери с сыном происходили регулярно. В основном это случалось на фоне алкогольного опьянения.

По словам следователей, после того, как сын избил престарелую мать, мужчина ушел из квартиры и вернулся домой на следующий день. В квартире, увидев мать без признаков жизни, местный житель пошел к соседям и заявил о том, что его мать скончалась. Он также попросил их вызвать на место сотрудников скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, сняла отпечатки пальцев, зафиксировала следовую картину. Также изъята одежда подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.