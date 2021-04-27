Мини-завод по производству самогона обнаружили правоохранители в Поставском районе

Фото УВД Витебского облисполкома
Витебская область
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В заброшенном доме на хуторе Гороновщина Поставского района Витебской области правоохранители обнаружили промышленный аппарат для производства самогона. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

30 летний житель Молодеченского района приспособил для «частного бизнеса» дом, принадлежащий его другу. Правоохранители изъяли у молодеченца 4 тонны браги и 680 литров спиртосодержащей жидкости. Ещё 810 литров самогона было спрятано в другой хозяйственной постройке, неподалёку от производства. Молодой человек привлечён к административной ответственности.

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Витебская область производство самогона
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