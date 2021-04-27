В Витебске утверждены сроки проведения «Славянского базара»

Проведение основных мероприятий музыкального фестиваля запланировано с 15 по 18 июля.

Предусмотрен безвизовый порядок въезда в республику для участников и гостей фестиваля. В Беларуси ждут иностранцев из 73 государств.

В страну получится въехать без виз иностранным гражданам при наличии билета на мероприятия фестиваля.

Запланировано проведение музыкального мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

Президент утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующее распоряжение подписано главой государства 26 апреля.

Для организаторов и участников музыкального мероприятия будут предусмотрены отдельные преференции.

Напомним, в этом году многие стали отказываться от участия в «Славянском базаре». В Витебск не приедут: шоумен Михаил Галустян, белорусский исполнитель Homie, украинская певица MARUV, «Рондо».