В Витебске утверждены сроки проведения «Славянского базара»

Проведение основных мероприятий музыкального фестиваля запланировано с 15 по 18 июля.
Предусмотрен безвизовый порядок въезда в республику для участников и гостей фестиваля. В Беларуси ждут иностранцев из 73 государств.
В страну получится въехать без виз иностранным гражданам при наличии билета на мероприятия фестиваля.
Запланировано проведение музыкального мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».
Президент утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующее распоряжение подписано главой государства 26 апреля.
Для организаторов и участников музыкального мероприятия будут предусмотрены отдельные преференции.
Напомним, в этом году многие стали отказываться от участия в «Славянском базаре». В Витебск не приедут: шоумен Михаил Галустян, белорусский исполнитель Homie, украинская певица MARUV, «Рондо».
В Витебске стартовал международный этап продажи билетов на «Славянский базар в Витебске»