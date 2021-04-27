Замена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт

Главные городские часы на Ратуше установили в 1973 году к 1000-летию Витебска.. Механизм заказали в Армении, а стрелки и циферблат отечественные .Они были изготовлены Витебским заводом часовых деталей и «Эвистором» (Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности).
Изначально эти часы были музыкальными. С интервалом в 6 часов в центре города звучала музыка Владимира Оловникова «Радзіма мая дарагая». В 90-е музыка прекратилась, а год назад часы стали показывать асинхронное время на разных циферблатах.
Городские власти решили заменить механизм и стрелки часов на новые, оставив неизменным циферблат.
Ремонт — дело хлопотное, поэтому механизм решили заменить.
На это из городского бюджета было выделено 35000 рублей.
В апреле витебская компания попыталась снять старый механизм, но не смогли.
Пришлось объявлять тендер на монтажные работы, который выиграла компания из Светлогорска.
Вчера можно было наблюдать завершающий этап установки механизма и новых стрелок.
Дизайн стрелок полностью сохранён. Изменился только вес.
Старые стрелки весили — 17 и 12 кг и были изготовлены из алюминиевого сплава.
Новые стрелки весят примерно 3- 4 килограмма.
Авторский проект Валентины Ляхович: «Лучёсские экзерсисы» в Арт-центре Марка Шагала