Замена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт

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Главные городские часы на Ратуше установили в 1973 году к 1000-летию Витебска.. Механизм заказали в Армении, а стрелки и циферблат отечественные .Они были изготовлены Витебским заводом часовых деталей и «Эвистором» (Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности).

Изначально эти часы были музыкальными. С интервалом в 6 часов в центре города звучала музыка Владимира Оловникова  «Радзіма мая дарагая». В 90-е музыка прекратилась, а год назад  часы стали показывать асинхронное время на разных циферблатах.

Городские власти решили заменить механизм и стрелки часов на новые, оставив неизменным циферблат.

Ремонт — дело хлопотное, поэтому механизм решили заменить.

На это из городского бюджета было выделено 35000 рублей.

В апреле витебская компания попыталась снять старый механизм, но не смогли.

Пришлось объявлять тендер на монтажные работы, который выиграла компания из Светлогорска.

Замена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт
Фотограф: Татьяна ЛобацкаяЗамена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт

Вчера можно было наблюдать завершающий этап  установки механизма и  новых стрелок.

Замена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт
Фотограф : Ольга Буракова

Дизайн стрелок полностью сохранён. Изменился только вес.

Замена стрелок на главных часах города Витебска. Фотофакт
Татьяна Лобацкая держит новую стрелку. Фото: Ольги Бураковой

Старые стрелки весили — 17 и 12 кг и были изготовлены из алюминиевого сплава.

Новые стрелки весят примерно 3- 4 килограмма.

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