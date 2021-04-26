«Расследование» ОНТ: 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами должны были прибыть из Ливии через Литву, чтобы расстрелять Лукашенко

Иллюстративное фото: AFP/Getty Images
Армия
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В программе «Контуры» на телеканале ОНТ вышел очередной сюжет по «делу о мятеже», где анонсировали скорый выход остросюжетного «фильма-расследования» под названием «Убить президента».

В сюжете ОНТ руководитель кафедры государственного управления в Академии управления при президенте генерал Станислав Князев заявил что «заговорщики» планировали убить Александра Лукашенко руками тех боевиков, которые ранее «охотились» за диктатором Ливии Муаммаром Каддафи.

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните эти… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до города Минска от Литвы — здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь. И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», — заявил на полном серьезе Станислав Князев в эфире ОНТ.

В сюжете также были представлены отрывки «признаний заговорщиков». В частности политолог Александр Федута произносит: «Признаю себя виновным в участии в заговоре».

По более ранней версии властей, якобы «убийство» Лукашенко должно было произойти на параде войск в честь Дня победы.

ФСБ представила видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

«Расследование» ОНТ: 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами должны были прибыть из Ливии через Литву, чтобы расстрелять Лукашенко

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