Авторский проект Валентины Ляхович: «Лучёсские экзерсисы» в Арт-центре Марка Шагала

Cтатью о выставке обычно начинают с представления художника. Валентина Ляхович — это не просто талантливый художник, она многогранное и сюрреалистично яркое явление в художественной жизни Витебска.

Каждая выставка Ляхович — это уникальный симбиоз живописи и скульптуры, стиля и оригинальности. Колористическая игра света на полотнах в гармонии или контрасте с объемом и цветом оригинальных инсталляций создает интересный рассказ на озвученную тему. Это всегда законченная история от автора.

Этот проект создавался специально для Шагаловского центра. Автор работала над экспозицией в течение 8 месяцев.

«Лучесские экзерсисы» — это повествование о себе, о любви к Родине, размышление на тему причудливой линии судьбы и ностальгия с оттенком оптимизма.

В Витебске на берегу Лучесы Валентина Антоновна выросла. Там находится её родительский дом. Детство художницы пришлось на тяжелые послевоенные годы, когда жизнь была очень тяжелой, а люди были отзывчивыми и открытыми.

В экспозиции есть фигура: посвящение Витебским женщинам послевоенных лет. Это инсталляция — «Лучёсская мадонна».

Грустные глаза, пуговки губ, серый футляр, пелена заблуждений, но при этом солнечный оптимизм и наполненная музыкой душа. Цветок и туба — это символ оптимизма и жизнерадостности.

Помните, как у Ильфа и Петрова, «Золотой теленок» — Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Валентина Антоновна Ляхович играет виртуозно. На торжественном открытии проекта присутствовали многие известные художники, друзья, студенты и почитатели таланта Валентины Антоновны. Много теплых и благодарных слов прозвучало в её адрес. Характерным было выступление художника Василия Васильева.

Он сказал, что талант — это бесконечный процесс развития. Это постоянна война с привычкой и штампами. Это собственный путь тяжелый и часто неблагодарный. Валентина Ляхович всегда удивляла всех своей неординарностью и новаторством. Акварель, портреты, пейзажи — все это Валентина Антоновна освоила в совершенстве и бросила, чтобы заниматься тем, что интересно.

Рассказала об этом и сама художница:

«Я могу делать только то, что мне интересно. Стабильность мне скучна и отдых на лаврах, не по мне. Я писала портреты — похоже и всем они нравилось. Однажды стою, смешиваю краски и думаю: «опять охра + синяя, одно и тоже — неинтересно». Бросила. И уже в зрелом возрасте ушла в авангард».

Прояснить «новые горизонты» ей помогла выставка в Германии. Увиденная экспозиция в стиле «мусорного искусства», открыла новый путь творческой реализации и Ляхович создала собственный уникальный почерк.

«Трэш Арт» (Искусство мусора). Это направление постмодернизма, возникшее в начале XX века в Германии. Родоначальником направления считается Курт Швиттерс. Философия стиля — «мусор, как неотъемлемая часть жизни». Есть мусорные слова, мусорные чувства, да и сам человек без души и ума — биологический отход.

Сегодня мусор — это самый массовый продукт, производимый человеческим обществом XX-XXI веков.

Мусор везде: на улицах, в океане, в интернете, в голове. Есть мусорные мысли, ничтожные слова, не нужные люди — это все «мусорная жизнь».

Приверженцы стиля призывают людей обратить внимание на экологию. Человечеству жизненно необходимо жить в ладу с собой и в гармонии с окружающим миром.

Золя, Мопассан, Достоевский, Толстой писали о человеческой душе, состоящей из живого зерна, заваленного мусором общества.

Вот из этого материала, выброшенного за ненадобностью, и создает объем своих фигур художница.

Возникший мысленный образ проходит стадию набора материала, затем создается технология и далее начинается трудоемкий процесс рождения инсталляции. И не всегда окончательный вариант получается. Валентина Антоновна рассказала, что бывают неудачи, когда часть фигуры не того размера или вида и приходится снова отпиливать, склеивать и монтировать. Иногда работа превращается в акробатический этюд, но все это с лихвой окупается удовольствием от воплощенного ожившего образа.

Видеть необычное в обычном — главная черта талантливого человека. Первую свою работу — «Писающего мальчика», Валентина Ивановна увидела в старом чайнике, который пришлось украсть из родительского дома, поскольку мама не желала расставаться с кухонным предметом.

Это была маленькая, скорее шуточная работа, которая никого не впечатлила. Далее образы стали развиваться, технологии совершенствоваться.

Сегодня бумага и картон, являющийся основой объемных фигур, не уступает по прочности железобетону, хотя музеи по-прежнему бояться таких работ.

«Лучёсские экзерсисы» — выставка, которая на 90% состоит из новых работ. Это выставка — пьеса главного режиссёра — Валентины Ляхович.

Интересная впечатляющая история из событий и мыслей: встречи, расставания, поиск — все что проходит человек. Картины, впитавшие образы реальных людей и сюжеты великих художников. Концепт выставки — контраст полотен и объектов. Изначально задумывались просто черные картины, но из-за нехватки времени некоторые картины для однотонности закрашены черным лаком.

Есть две глянцевые черные картины-экраны, которые отражают движение и создают световой эффект. Оконные проёмы арт-центра стилизованы под витражи для изменения колористки зала.

Валентина Антоновна согласилась ответить и на личные вопросы.

Валентина Ивановна, у вас такие сложные технологии и материалы — не типичные для классической выставки картин. Арт объекты, работа со светом и объемом — это работа художника или дизайнера?

— Художник и дизайнер разные специальности, но слово художник — это творчество и талант. Талантливый актер — это художник, фотограф — это художник, дизайнер — это тоже художник, а бывает просто живописец. Живописцем называл себя профессор Александр Александрович Осьмеркин: «Живописцем я стал, а художником так и не смог» Так что звание – «художник» еще нужно заслужить».

Я вижу в ваших работах целую гамму чувства и эмоций. Отличается ли мужской и женский стиль в изобразительном искусстве?

— Есть и мужские работы очень эмоциональные. Я думаю — это просто черта характера художника и пол здесь не причем. Эмоции рождают вдохновение, а не наоборот, чтобы создать чувства в полотне их нужно поселить в душе. Надо или влюбиться, или хоть поругаться. Чувство окрыляет или наоборот вгоняет в депрессию, так что лучше второе, первое опаснее.

Есть такое стандартное утверждение, что за каждым успешным мужчиной стоит опекающая его женщина. А кто стоит за вами?

Я — сама себе режиссёр. 11 лет замужества убедили меня в том, что два таланта не могут мирно сосуществовать, а с посредственностью жить не интересно. Мне лучше быть одной и иногда у друзей спрашивать: «Покритикуй меня, пожалуйста!»

Доброжелательность, чувство юмора откровенность Валентины Ивановны на каждом открытии выставки создаёт особенную жизнерадостную атмосферу. Она из тех редких людей, встреча с которыми является везением. Среди творческих людей не часто талант сочетается с открытостью и доброжелательностью — в этом наша любимая художница тоже уникальна.

В своей речи Валентина Антоновна Ляхович благодарила судьбу за возможность много лет заниматься любимым творчеством. Благодарила своих родителей, что наградили хорошим здоровьем. Вспоминала хорошим словом своих учителей и учеников, теплое слово нашлось для каждого присутствовавшего на открытии.

Оригинальная и оптимистическая художественная история «Лучесские экзерссисы» Валентины Ляхович, ждет каждого посетителя на втором этаже Шагаловского центра на улице Советской д.25.