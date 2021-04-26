Двое бездомных устроили пожар в многоквартирном доме в Витебске. Пришлось эвакуировать более десяти человек

Вечером 24 апреля произошел пожар в подвале одного из пятиэтажных домов на улице Чкалова в Витебске. Там обнаружили двух 44-летних бродяг.

К месту сообщения незамедлительно были направлены два пожарных отделения и автолестница. Подразделения МЧС прибыли практически одновременно к месту пожара.

Командиром отделения Валерием Цурканом, который исполнял обязанности начальника дежурной смены, тут же было принято решение создать два звена зазодымозащитной службы, одно для разведки и тушения очага возгарания, второе – на эвакуацию людей из подъезда.

– Из подвала шел густой дым, – сообщил Валерий Цуркан. – Стоявшие у подъезда очевидцы тут же сказали нам, что внутри могут быть люди. Включившись в аппараты на сжатом воздухе я, старший пожарный Александр Ващенко, старший пожарный Александр Воробьев и пожарный Игорь Горяев отправились внутрь подвала.

– Очаг пожара мы нашли сразу, горели вещи и бытовой мусор, – рассказал спасатель. – Рядом с очагом мы увидели человека, подняв его, мы вынесли мужчину на улицу и передали бригаде медиков. Вернувшись внутрь, чуть дальше за очагом пожара мы услышали хрипы, проверив место, откуда они доносились, мы обнаружили еще одного человека и вынесли его на свежий воздух.

Оба мужчины, 1977 годов рождения, как выяснилось позже, нигде не работали, один из них – без определенного места жительства. После осмотра бригадой медиков спасенные были госпитализированы в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

В это время вторым звеном газодымозащитной службы в составе старшего пожарного Дениса Лобарчука, старшего пожарного Дмитрия Арещенко и пожарного Ильи Шелюто проводилась эвакуация людей и дымоудаление из подъезда. Всего спасателями было эвакуировано из задымленной зоны 12 человек, из них 3-е детей.

Огнем в подвале повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем.