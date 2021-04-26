Бетонную набережную в устье Витьбы снова размыло — возле скульптуры Золотой Рыбки забил источник

В Витебске в очередной раз из бетонной стены набережной в месте впадения Витьбы в Двину забил источник.

Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки появилась в марте 2019 года, судя по фото, тогда вода проторила себе путь несколько ниже, пишет издание «ННВ».

Спустя несколько ЖКХ сообщило, что трещину в набережной заделали и течь ликвидировали. Однако, в июле того же года вода била из трещины в том же месте пуще прежнего.

25 апреля из стены в набережной опять хлынул поток воды из трещины с сильным напором.

Отметим, что в последние дни в Витебске не выпадало сильных осадков. А за истекшие 25 дней апреля в областном центре выпало немногим более половины месячной нормы осадков.