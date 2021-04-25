Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле театра Коласа в Витебске

Вечером 24 апреля в Витебске вблизи театра имени Якуба Коласа произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадала пасссажирка одно из авто.

ДТП произошло около восьми часов вечера. 18-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по ул. Замковой областного центра, со стороны ул. Ленина в направлении ул.Кирова, осуществляя левый поворот (перекресток ул.Замковой и ул.Калинина), на ул.Калинина, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобиль BMW 523, под управлением водителя 1998 года рождения. В результате ДТП 55-летняя пассажирка BMW 523 получила телесные повреждения, сообщает ГАИ Витебска.