Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле театра Коласа в Витебске

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Вечером 24 апреля в Витебске вблизи театра имени Якуба Коласа произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадала пасссажирка одно из авто.

ДТП произошло около восьми часов вечера. 18-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по ул. Замковой областного центра, со стороны ул. Ленина в направлении ул.Кирова, осуществляя левый поворот (перекресток ул.Замковой и ул.Калинина), на ул.Калинина, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобиль BMW 523, под управлением водителя 1998 года рождения. В результате ДТП 55-летняя пассажирка BMW 523 получила телесные повреждения, сообщает ГАИ Витебска.

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