Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации

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Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что подписав декрет, он определит, кто станет во главе у власти «если вдруг».

17 апреля Лукашенко заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего правления.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

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