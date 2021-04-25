Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье

25 апреля православные христиане всего мира праздную Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим.

В этом году праздничные богослужения пройдут в привычном режиме во всех церквях страны.

Этот праздник символизирует Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Горожане встречали Мессию как царя, устлав дорогу пальмовыми ветками, которые у нас заменяют веточки вербы.

Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста — Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.