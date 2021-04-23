Лукашенко и Путин разговаривали 4 часа. Что известно?

Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры. Они длились 3 часа 55 минут, сообщает официальный канал «Пул первого».

Перед переговорами Путин заявил, что на встрече будут обсуждаться острые вопросы.

В Кремле сегодня заявили что не знают о «принципиальном решении» Лукашенко, которое не было озвучено, но уже стало мемом. Дмитрий Песков высказался по поводу заявления Александра Лукашенко о скором принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что чиновники «обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства«. Он также подчеркнул, что Путин и Лукашенко не обсуждали слияние России и Беларуси.

Совместного брифинга двух политиков не было. Очередная кулуарная встреча вызвала еще больше вопросов в обществе.