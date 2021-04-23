На первенстве Беларуси по греко-римской борьбе спортсмены Витебской области завоевали 4 золотые медали

В период с 14 по 16 апреля в РЦОП «Стайки» прошло первенство Беларуси по греко-римской борьбе среди юниоров. Молодые спортсмены Витебской области завоевали 11 медалей, в том числе 4 золотые, а в юношеских соревнованиях заняли третье общекомандное место.

Все награды высшего достоинства греко-римляне Витебщины выиграли на олимпийских днях молодежи. Их завоевали Тимофей Карасев (весовая категория 51 кг), Илья Валевский (60 кг), Захар Яневич (65 кг) и Даниил Козлов (110 кг).