На первенстве Беларуси по греко-римской борьбе спортсмены Витебской области завоевали 4 золотые медали

Витебская область
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В период с 14 по 16 апреля в РЦОП «Стайки» прошло первенство Беларуси по греко-римской борьбе среди юниоров. Молодые спортсмены Витебской области завоевали 11 медалей, в том числе 4 золотые, а в юношеских соревнованиях заняли третье общекомандное место.

Все награды высшего достоинства греко-римляне Витебщины выиграли на олимпийских днях молодежи. Их завоевали Тимофей Карасев (весовая категория 51 кг), Илья Валевский (60 кг), Захар Яневич (65 кг) и Даниил Козлов (110 кг).

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