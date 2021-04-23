В Витебске пройдет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике

В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова (ВГУ) 24 апреля впервые пройдет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике, сообщили в медиацентре вуза.

ВГУ вместе с Ассоциацией по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего» проведет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике.

«Кубок представляет собой серию турниров по образовательной робототехнике, которые проводятся в различных городах Республики Беларусь. Главной его целью является популяризация и содействие развитию робототехники в нашей стране и за рубежом», — отметили в медиацентре.

Соревнования среди юных технарей пройдут в главном корпусе ВГУ. Заявки на участие в шестом этапе подали около 160 команд, в это почти 260 человек. В турнире ребята будут состязаться в 21 категории. Они смогут продемонстрировать и углубить свои знания в STEM-дисциплинах, применят свои знания в решении реальных задач, а также повысят уровень конкуренции в выбранных дисциплинах. Кубок не только выявит сильнейших участников, но и позволит обменяться опытом и информацией как с участниками, так и с тренерами, пишет БелТА.

Проведение кубка начнется в 9.00. В течение первого часа пройдут тренировки на трассах и полях, с 10.00 до 10.30 в большом спортивном зале вуза состоится открытие турнира. После будут проходить сами соревнования.

Также организаторы отвели время в программе мероприятия для мастер-классов от специалистов в области высоких технологий и робототехники из Беларуси и России. Например, по построению образовательной траектории от детского сада до технологического университета, использованию TRIK Studio Junior на уроке информатики, образовательным возможностям робототехнического набора MatataLab и другие.