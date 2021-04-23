В Витебске пройдет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике

Витебск
Опубликовано

В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова (ВГУ) 24 апреля впервые пройдет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике, сообщили в медиацентре вуза.

ВГУ вместе с Ассоциацией по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего» проведет шестой этап Кубка по образовательной робототехнике.

«Кубок представляет собой серию турниров по образовательной робототехнике, которые проводятся в различных городах Республики Беларусь. Главной его целью является популяризация и содействие развитию робототехники в нашей стране и за рубежом», — отметили в медиацентре.

Соревнования среди юных технарей пройдут в главном корпусе ВГУ. Заявки на участие в шестом этапе подали около 160 команд, в это почти 260 человек. В турнире ребята будут состязаться в 21 категории. Они смогут продемонстрировать и углубить свои знания в STEM-дисциплинах, применят свои знания в решении реальных задач, а также повысят уровень конкуренции в выбранных дисциплинах. Кубок не только выявит сильнейших участников, но и позволит обменяться опытом и информацией как с участниками, так и с тренерами, пишет БелТА.

Проведение кубка начнется в 9.00. В течение первого часа пройдут тренировки на трассах и полях, с 10.00 до 10.30 в большом спортивном зале вуза состоится открытие турнира. После будут проходить сами соревнования.

Также организаторы отвели время в программе мероприятия для мастер-классов от специалистов в области высоких технологий и робототехники из Беларуси и России. Например, по построению образовательной траектории от детского сада до технологического университета, использованию TRIK Studio Junior на уроке информатики, образовательным возможностям робототехнического набора MatataLab и другие.

СПФ «Заозерье» тратит более 100 000 долларов в год поддержания доильных роботов в рабочем состоянии

Новый медицинский центр откроется скоро в Витебске возле телезавода. Какие медицинские услуги здесь будут оказывать

Александр Лукашенко разрешил изымать валюту. Среди причин — падение рубля

Вербное воскресенье: что можно, а что нельзя

MatataLab STEM TRIK Studio Образование для будущего робототехника стартап
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске открылась персональная выставка художницы Валентины Ляхович
21 апреля в Витебском арт-центре Марка Шагала открылась
05
Неизвестный «заминировал» десять учебных заведений в Витебске
19 апреля неизвестный злоумышленник «заминировал» десять
016
аренда жилья
Количество физлиц-арендодателей в Витебской области сократилось на 11%
В Витебской области количество граждан, получающих
0178
Епископ Витебский Олег Буткевич избран председателем Конференции католических епископов Беларуси
Новым председателем Конференции католических епископов
0489
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)