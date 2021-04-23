В Витебске открылась персональная выставка художницы Валентины Ляхович

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21 апреля в Витебском арт-центре Марка Шагала открылась выставка художественного проекта Валентины Ляхович «Лучесские экзерсисы».

«Валентина Ляхович представляет экзерсисы как в абстрактной, так и в фигуративной живописи. Художница использует разные техники живописи, фото, коллаж. Экспрессивные портреты занимают значительное место в экспозиции, от них художница движется к обобщенным образам человека, его лица и фигуры, а потом и к объектам», — рассказали в центре Марка Шагала.

Художник уделяет большое внимание не только процессу создания произведений, но и целостности экспозиции. Работы Валентины Ляхович можно воспринимать как отдельные краски, так и части композиции.

Объемные работы Валентины Ляхович уникальны тем, что совмещают свойства скульптуры, ассамбляжа и концептуального объекта трэш-культуры. Выставка будет работать в арт-центре до 16 мая.

Фото БелТА

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