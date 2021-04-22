В Оршанском РУВД в кабинете нашли тело сотрудника милиции

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В Оршанском РУВД в рабочем кабинете 21 апреля нашли тело сотрудника милиции. Следственный комитет проводит проверку, сообщает Интерфакс-Запад.

УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД. Тело сотрудника милиции обнаружили в служебном кабинете.

Телеграм-канал BYPOL сообщает, что около 12 часов дня 21 апреля в своем рабочем кабинете застрелился из табельного пистолета 36-летний подполковник — начальник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РУВД.

По информации телеграм-канала, накануне подполковника видели жизнерадостным — он катался на велосипедах с женой и детьми. Сегодня утром он принял участие в занятиях по физической подготовке, получил табельное оружие, в его поведении не заметили ничего необычного.

Тело подполковника обнаружил в кабинете его подчиненный. По данным телеграм-канала, из-за ЧП в Оршу приехали представители руководства МВД.

TUT.BY не удалось получить оперативные комментарии от официальных представителей УВД облисполкома, МВД, УСК по области.

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