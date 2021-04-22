В марте потерпевшие от телефонных мошенников лишились более 150 тыс. рублей

Ежедневно в органы внутренних дел поступают заявления потерпевших от действий лжесотрудников банков. После телефонного разговора с ними с карт-счета исчезают все деньги. Тенденция набирает обороты с 2016 года.

Такие аферы называются вишинг – когда через телефонный звонок, используя технологии социальной инженерии и под разными предлогами, злоумышленники вынуждают человека сообщить конфиденциальные банковские/персональные данные либо стимулируют его к совершению определенных действий со своим банковским счетом/картой.

Как не стать жертвой телефонных аферистов и не лишиться сбережений на карточке?