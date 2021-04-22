В марте потерпевшие от телефонных мошенников лишились более 150 тыс. рублей

Фото: Лаборатория Касперского
Происшествия
Опубликовано

Ежедневно в органы внутренних дел поступают заявления потерпевших от действий лжесотрудников банков. После телефонного разговора с ними с карт-счета исчезают все деньги. Тенденция набирает обороты с 2016 года.

Такие аферы называются вишинг – когда через телефонный звонок, используя технологии социальной инженерии и под разными предлогами, злоумышленники вынуждают человека сообщить конфиденциальные банковские/персональные данные либо стимулируют его к совершению определенных действий со своим банковским счетом/картой.

Как не стать жертвой телефонных аферистов и не лишиться сбережений на карточке?

Витебского установщика окон, ;кидавшего; на деньги клиентов, будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Жительница Орши перечислила кибермошенникам 5 тыс. рублей

Новый медицинский центр откроется скоро в Витебске возле телезавода. Какие медицинские услуги здесь будут оказывать

Александр Лукашенко разрешил изымать валюту. Среди причин — падение рубля

Вербное воскресенье: что можно, а что нельзя

беларусь Вишинг деньги
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Эксперты помогли раскрыть кражу в Сенненском районе по следам рук
В Витебский РОВД с заявлением о  грабеже дачи в деревне
0165
Таможенники Витебской области пресекли попытку ввоза 9 тыс литров незадекларированного трансмиссионного масла
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска
0190
Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе белорусской говядины
Территориальное Управление Россельхознадзора пресекло
0283
Жительница Новополоцка потеряла около 30 тысяч долларов после звонка в мессенджере
После общения с «сотрудниками банка» женщина лишилась 30 тыс.
0422
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)