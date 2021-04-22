Неизвестный «заминировал» десять учебных заведений в Витебске

19 апреля неизвестный злоумышленник «заминировал» десять учебных заведений в Витебске. На проверку информации о минировании по названным адресам выбыли сотрудники саперно-технической группы.

Очевидцы сообщили, что в некоторые учебные заведения областного центра поступила информация о минировании. В пресс-службе УВД подтвердили, что им поступили данные о якобы заложенных взрывных устройствах в витебских школах и гимназии.

«В милицию обратились представители администрации одной из школ областного центра. Они сообщили, что на электронный адрес учебного заведения поступило сообщение об опасности», – отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что сообщения о минировании поступили на адреса сразу нескольких учебных заведений: 2, 3, 5, 6, 7, 28, 40, 44 средних школ и 4 и 7 гимназий, на место выбыли правоохранители, пишет sputnik.by.

Сотрудниками саперно-пиротехнической группы в/ч №5524 проводится обследование зданий и прилегающих к ним территорий. Также устанавливается личность «минера».