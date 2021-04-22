Юрист Юрий Зенкович признался в подготовке государственного переворота и покушения на убийство Александра Лукашенко

Юрист по иммиграционным вопросам Юрий Зенкович, один из четырех задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота и покушении на убийство Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме и дал показания по делу. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

«Зенкович предпринимал конкретные попытки вербовки, подкупа военнослужащих вооруженных сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом» — заявил в эфире программы «Понятная политика. Плюс» начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

Сейчас юрист находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение.

По словам представителя КГБ Бычека, вину в инкриминируемом преступлении Юрий Зенкович признал в полном объеме. Теперь он дает показания, заявил начальник отдела следственного управления КГБ.

«Сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий», — дополнил Бычек.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Беларуси. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы. Версию по поддержали своими заявлениями Александр Лукашенко и Владимир Путин. Как под копирку они обвинили Запад в покушении на убийство Лукашенко, не представив доказательств. Следствие только началось, а политические «сиамские близнецы» уже озвучили «теорию заговора». Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей и осуществление «государственного переворота». Он заявил что к подготовке покушения «государственного переворота» причастны сразу две спецслужбы США: ФБР и ЦРУ.