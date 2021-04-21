Что нужно знать про инвестиции, чтобы не потерять деньги

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего выступления с традиционным посланием Федеральному собранию заявил, что власти будут поощрять компании, которые не выплачивают дивидендов акционерам, а вкладывают прибыть в развитие бизнеса. Мысль спорная, потому что не всякий бизнес может развиваться до бесконечности. Скорее, наоборот, в определенный момент наступает «потолок» в развитии. Именно тогда эксперты советуют повнимательнее присмотреться к различным инструментам инвестирования.

Что такое инвестиции?

Инвестиции – это денежные средства, которые вкладываются в некий бизнес или объект с целью получения дохода. Иногда инвестициями называют размещение свободных денег на депозите или покупку ценных бумаг. Отдельно стоит упомянуть инвестиции профессиональные и венчурные инвестиции в стартапы.

Введем еще одну классификацию инвестиций. Выделяют такие виды как портфельные инвестиции и прямые инвестиции. Если речь идет про вложение денег в несколько финансовых активов, то это портфельные инвестиции. К ним относится покупка ценных бумаг, в частности, акций и облигаций. Отдельно стоит упомянуть банковский вклад и покупка твердой валюты, такой как доллары или евро. Разобраться в этом могут помочь лучшие брокеры в Великобритании и другие информационные ресурсы.

К прямым инвестициям относят такие вложения в бизнес-проекты, которые неразрывно связаны с покупкой недвижимости или других реальных активов. Кроме того, это может быть как покупка, так и аренда бизнеса с целью получения прибыли от ведения бизнеса.

Популярные виды инвестиций

Рассмотрим наиболее популярные и доступные способы инвестирования.

Банковский вклад

Среди самых популярных «народных» методов инвестирования стоит упомянуть банковские вклады. Конечно, приумножить деньги таким способом едва ли возможно, потому что в данный момент процентные ставки по банковским вкладам близки к уровню инфляции 3,5-4,5%. Таким образом, самый надежный банк дает возможность в лучшем случае удастся лишь сохранить свои деньги. Подчеркнем, что деньги можно размещать в надёжном банке. Однако не во всех странах есть такие банки. Самый простой способ потерять деньги — довериться кредитному учреждению невзирая на его негативную репутацию. Высокая процентная ставка должна настораживать, ведь это первый признак недостаточной надежности банка, пишет https://otziv-broker.com

Недвижимость

Коммерческая недвижимость считается довольно надежным активом. Недвижимость может дать инвестору возможность сохранить и приумножить капитал. Отметим, что это довольно рискованный вид инвестирования. Споры по поводу того, является ли недвижимость активом не утихают многие десятилетия. Кроме явных плюсов инвестиции в недвижимость имеют также и минусы.

Перечислим основные преимущества инвестирования в объекты недвижимости:

возможность обрести актив для последующей сдачи в аренду и получения стабильного дохода;

рост рыночной стоимости недвижимости и возможность продать объект с выгодой;

относительная защита капитала от инфляции.

Следует помнить, что значительное влияние на доходность объектов недвижимости имеет рыночная конъюнктура. Так, рынок аренды может проседать в периоды экономического спада или рецессии. Сам объект недвижимости может подешеветь из-за проблем в экономике и падения доходов населения. В такие периоды количество заключаемых сделок сокращается, а продать объект с выгодой практически невозможно.