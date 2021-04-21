Александр Лукашенко разрешил изымать валюту. Среди причин — падение рубля

Бизнес
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С 9 июля в Беларуси вводятся новые правила валютного регулирования и контроля финансовых потоков бизнеса. Нацбанк сможет на срок до одного года ограничивать валютные операции в стране. Власти смогут устанавить запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Экономические мероприятия запретительного характера (санкции) связаны с ожидаемой «угрозой экономической безопасности страны«. В частности, режим ожидает резкие колебания курса и дальнейшее снижение золотовалютных резервов страны.

Теперь Нацбанк имеет право изымать валюту у юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Кроме того, регулятор сможет запрещать валютные операции, ставить предельные суммы валютно-обменных операций. Над данными финансовыми санкциями в отношении населения и бизнеса власти работали с 2019 года. Об этом сообщает портал Tut.by. Уже тогда было понятно, что экономика страны погружается в системный кризис. Задуманные властями санкции могут нанести непоправимый урон экономике страны.

Подписание указа совпало с резким ухудшением ситуации с золотовалютными резервами и стремительным ростом государственного долга, который в основном номинирован в иностранной валюте, долларах и евро.

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Александр Лукашенко разрешил изымать валюту. Среди причин — падение рубля

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