На границе с Литвой задержали жителя Витебска, которого обвиняют в оскорблении Балабы

Возле государственной границы с Литвой силовики задержали 36-летнего жителя Витебска Вадима Ермоловича. В отношении него милиционеры завели уголовное дело по ст. 369 УК («Оскорбление представителя власти»). Вадим Ермолович в Telegram-чате «Vitebsk_Юг» якобы оскорбил командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Мужчина находился под подпиской о невыезде, сообщает «Віцебская Вясна».

По словам следователей, Вадим Ермолович разместил, «реализуя намерение на оскорбление представителя власти –командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома полковника милиции Балабы, с целью принизить его честь и достоинство в связи с исполнением служебных обязанностей, руководствуясь низкими намерениями, выразившимися в желании показать Балабу в оскорбительном положении в глазах широкой общественности, с использованием неустановленного электронного устройства с доступом в интернет».

В результате на жителя Витебска завели уголовное дело. Вадима Ермоловича арестовали, а в его доме устроили обыск, в ходе которого изъяли компьютер, ноутбук, нетбук, флешки, мобильный телефон, а также деньги. Однако через 72 часа после задержания мужчину освободили из изолятора под подписку о невыезде.

14 апреля Вадима Ермоловича задержали неподалеку от границы Беларуси с Литовской Республикой. Сейчас он за решеткой в витебском СИЗО-2.