Первое транспортное средство пересекло белорусско-литовскую границу через пункт пропуска «Видзы»

Первое легковое транспортное средство въехало на территорию Республики Беларусь через автодорожный пункт пропуска «Видзы». Управлял автомобилем гражданин Литвы, который следовал на территорию Беларуси с целью санаторного оздоровления. Сотрудники таможенных органов после проведения операций таможенного контроля вручили водителю памятные сувениры и пожелали счастливого пути.

Напомним, что после достигнутых договоренностей между таможенными службами Республики Беларусь и Литовской Республики с 9 утра 17 апреля 2021 г. в пункте пропуска «Видзы» началось совершение таможенных операций.

В соответствии с установленной специализацией пункта пропуска таможенные операции осуществляются в отношении порожних грузовых транспортных средств, легковых транспортных средств вне зависимости от государства их регистрации, а также в отношении товаров для личного пользования. Уже сегодня границу в пункте пропуска пересекло более 70 транспортных средств.

Витебская таможня просит учитывать противоэпидемиологические меры, принимаемые при пересечении границы Литовской Республики и Республики Беларусь.