Количество физлиц-арендодателей в Витебской области сократилось на 11%

аренда жилья
Витебск
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В Витебской области количество граждан, получающих доходы от сдачи в аренду жилья, сократилось на 11%.

По данным на 1 апреля 2021 года, на учете в налоговых органах состояло почти 10,5 тыс. физических лиц, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах, тогда как на аналогичную дату 2020-го их было около 11,8 тыс.

Традиционно наибольшее количество граждан сдает жилье в Витебске (более 4,7 тыс. человек), Полоцке (свыше 1,6 тыс.) и Новополоцке (около 1,4 тыс.), на долю которых приходится 75% от общего числа физлиц-арендодателей.

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