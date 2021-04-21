Витебчанин приговорен к году «химии» за надругательство над госфлагом

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Житель Витебска проведет год на «химии» за надругательство над госфлагом.

Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Витебска, которому вменено в вину надругательство над государственными символами.

Нетрезвый мужчина ночью 25 февраля в Минске сорвал Государственный флаг со зданий главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УП «Минскградо», а затем бросил полотнища на землю и топтал ногами, передает БелТА.

В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он приговорен к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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