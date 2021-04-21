Эксперты помогли раскрыть кражу в Сенненском районе по следам рук

Происшествия
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В Витебский РОВД с заявлением о  грабеже дачи в деревне Рямшино Сенненского района обратилась местная жительница. На место происшествия был направлен судебный эксперт Толочинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

В ходе осмотра места помещения на поверхности радиатора отопления были обнаружены и изъяты несколько следов пальцев рук. В доме отсутствовала часть рамы со стеклом. Были похищены одежда, обувь, продукты питания и сигареты.

По результатам проверки,  экспертами установлено, что они принадлежат 36-летнему жителю Сенно.  Молодой человек задержан, а имущество частично возвращено пострадавшей.

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