Эксперты помогли раскрыть кражу в Сенненском районе по следам рук

В Витебский РОВД с заявлением о грабеже дачи в деревне Рямшино Сенненского района обратилась местная жительница. На место происшествия был направлен судебный эксперт Толочинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

В ходе осмотра места помещения на поверхности радиатора отопления были обнаружены и изъяты несколько следов пальцев рук. В доме отсутствовала часть рамы со стеклом. Были похищены одежда, обувь, продукты питания и сигареты.

По результатам проверки, экспертами установлено, что они принадлежат 36-летнему жителю Сенно. Молодой человек задержан, а имущество частично возвращено пострадавшей.