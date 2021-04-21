Выставка работ молодых дизайнеров одежды проходит в Витебске

Фото: «Витебские вести»
Культура
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В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка работ начинающих дизайнеров одежды Витебского государственного технологического университета под названием «Попробуй лучше». На выставке, разместившейся в трех выставочных залах музея можно познакомиться с историей моды последних десятилетий. В краеведческом музее Витебска представлено около ста студенческих работ. В частности, можно увидеть костюмографические эскизы из 1990-х — начала 2000-х годов, манекены с одеждой из оршанского льна, фотографии авторских дипломных коллекций и другие учебные работы студентов различных курсов.

“На выставке можно проследить, каким образом студенты за годы учебы превращаются из куколок в бабочки. Иными словами, проекты демонстрируют профессиональный рост студентов, начиная со второго курса, их постепенное внедрение в профессию. Концепция экспозиции – показать возможности процесса обучения”, – отметила доцент кафедры дизайна и моды ВГТУ Ольга Гудченко.

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