Необычные мужские аксессуары, доступные каждому

Дом
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Мужские браслеты являются частью мужского образа, они добавляют ему стиля и завершенности. Ассортимент современных моделей широк и разнообразен настолько, что подобрать для себя могут и молодые мужчины, и постарше. Чтобы браслет правильно подчеркивал достоинства своего обладателя, а не наоборот, необходимо научиться его носить и сочетать с одеждой и другими аксессуарами.

Необычные мужские аксессуары, доступные каждому

Правила и рекомендации, относительно ношения мужских браслетов

Многие часто задаются вопросом — на какой руке нужно носить браслеты мужские https://ukrzoloto.ua/catalog/braslety/f/for_whom-muzhchine/? Специалисты гипермаркета Укрзолото отмечают, что определенного правила не существует и современная мода является довольно демократичной. Зачастую, это вопрос удобства и комфорта, однако есть принципы, такие как:

  1. суеверные взгляды хозяина;
  2. характеристики и особенности браслета;
  3. требования этикета.

Принято считать, строгие по внешнему виду модели подходят для делового стиля. Представителям сильного пола, которые желают подчеркнуть свою мужественность и сексуальность, стоит носить тонкие изделия. На мускулистой и широкой руке браслет будет смотреться очень привлекательно, обращая на себя внимание женского пола.

Современные браслеты доступно выбрать из разнообразных материалов, а именно:

  • бусины;
  • дерево;
  • камень;
  • кость;
  • сталь;
  • серебро;
  • золото.

Что еще нужно знать, прежде, чем купить браслет мужчине?

Одним из наиболее популярных моделей являются серебряные. Они подходят мужчинам разного возраста и статуса. Также такие браслеты хорошо сочетаются как с повседневным стилем (встречи с друзьями, романтические свидания и тд), так и деловым. Главным их преимуществом считается низкая цена плюс хорошее качество. Серебряные изделия служат долго, особенно при правильном уходе.

Мужчины, более состоятельные, зачастую останавливают свой выбор на массивных моделях. Таким образом, они подчеркивают свое положение в обществе, статус. Юноши предпочитают тонкие изящные модели, имеющие интересное плетение и декор.

Необычные мужские аксессуары, доступные каждому

Что касается выбора золотых браслетов, то здесь стоит придерживаться некоторых правил. Например, не рекомендуется надевать изделие в офис, однако стоит придерживаться строгого стиля. Ношение такого браслета не будет уместно на пляже в сочетании с шортами и майкой, а также со спортивным костюмом.

Сегодня набирают популярность стальные модели. Они сочетаются с классическим стилем, подходят любому возрасту. Если сравнить с предыдущим вариантом из золота, эти будут более доступными.

Рассматривая фото глянцевых журналов и электронных каталогов, важно обратить внимание на характеристики представленных аксессуаров. Прежде, чем приобрести лучший вариант, магазин Ukrzoloto рекомендует спланировать свой бюджет и не экономить на покупке.

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