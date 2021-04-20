Таможенники Витебской области пресекли попытку ввоза 9 тыс. литров незадекларированного трансмиссионного масла

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» таможенники пресекли попытку ввоза 9 тыс. литров незадекларированного трансмиссионного масла общей стоимостью почти 150 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает Витебская таможня.

Транспортное средство следовало из Финляндии. При прохождении весогабаритного контроля было установлено существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости изъятого трансмиссионного масла.