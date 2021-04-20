Птицы Юрьевой Горки

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Весна и апрель — лучшее время для наблюдения  за птицами, а конкретно, за нашими «горными» птицами. Обычно мы слышим, как они щебечут и пиликают со всех сторон, но кто это делает, порою даже не представляем. Посмотрим, кто живет на древней Юрьевой горке в Витебске.
  1. Первым встретился лесной голубь вяхирь. Гулил, пузырился перед голубкой, потом расстроился и улетел. Девушка улетела следом — видно, приглянулся.

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  2. Пропрыгал по ветке зяблик. К сожалению, оказался очень занят, позировать отказался.

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  3. А вот и синичка! Да-да, никуда они не улетают, живут себе спокойно на горке и зимой и летом, как, впрочем, и снегири.

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  4. Сидит, блестит всеми цветами радуги, поет громко и красиво. Узнали персонажа?

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  5. Вдруг в воздухе начался переполох: свист крыльев, треск, птичьи ругательства. Ворона попыталась приблизиться к гнезду дроздов, за что ее обматерила целая стая этих отважных птичек. Гнали лазутчицу то ли вчетвером, то ли впятером и трещали на нее со страшной силой.

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  6. Вот он поближе, дрозд-рябинник, присел после победы слегка перекусить.

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  7. Я, конечно, не ворона, но меня он тоже подозревал. Не трещал, правда))

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  8. А вот и завтрак!

    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова
  9. Невдалеке застыла та самая ворона. Приходит в себя, продумывает план новых поползновений.
    Птицы Юрьевой Горки
    Фото: Ольга Буракова

     

 Автор: Ольга Буракова.

Немного истории

«Лобным» местом Сосонник стал в древние языческие времена. С приходом христианства, традиционно,на языческих капищах строили свои храмы. По сохранившимся сведениями XVII, здесь была построена православная церковь святого Юрия (Георгия). С этого времени холм стал Юрьевой горкой. В середине XIX века здание церкви за свой счет перестроила лепельская мещанка Евдокия Ланге.

Над родником была построена часовня и воду из родника объявили целебной: «улучшает пищеварение и зрение».

Птицы Юрьевой Горки
С середины XIX века Юрьева Горка стала местом паломничества горожан. Массовость посещений привела к тому, что родник был загрязнен, трава вытоптана и сосны стали высыхать. Князь-губернатор Витебска В.М.Долгоруков  запретил посещение Сосонника  до весны 1899 года, когда: «давний Сосонник с его чудной Юрьевой горою и предместьями вновь будет  открыт для невозбранного посещения и гуляний всем без различия горожанам».

Птицы Юрьевой Горки

До XX века этот лесной массив примыкал к Маркову монастырю. В 1924 году Марковщина стала частью города и Сосонник был превращен в Парк культуры и отдыха трудящихся.

 

 

 

 

 

В настоящее время горожане, известные компании и общественные организации проводят там субботники по очистке Юрьевой горки от мусора.
Птицы Юрьевой Горки
Субботник от Кока-Кола. 2020 год. Фото: Вячеслав Побединский.

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