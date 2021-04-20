Птицы Юрьевой Горки

Весна и апрель — лучшее время для наблюдения за птицами, а конкретно, за нашими «горными» птицами. Обычно мы слышим, как они щебечут и пиликают со всех сторон, но кто это делает, порою даже не представляем. Посмотрим, кто живет на древней Юрьевой горке в Витебске.

Первым встретился лесной голубь вяхирь. Гулил, пузырился перед голубкой, потом расстроился и улетел. Девушка улетела следом — видно, приглянулся. Пропрыгал по ветке зяблик. К сожалению, оказался очень занят, позировать отказался. А вот и синичка! Да-да, никуда они не улетают, живут себе спокойно на горке и зимой и летом, как, впрочем, и снегири. Сидит, блестит всеми цветами радуги, поет громко и красиво. Узнали персонажа? Вдруг в воздухе начался переполох: свист крыльев, треск, птичьи ругательства. Ворона попыталась приблизиться к гнезду дроздов, за что ее обматерила целая стая этих отважных птичек. Гнали лазутчицу то ли вчетвером, то ли впятером и трещали на нее со страшной силой. Вот он поближе, дрозд-рябинник, присел после победы слегка перекусить. Я, конечно, не ворона, но меня он тоже подозревал. Не трещал, правда)) А вот и завтрак! Невдалеке застыла та самая ворона. Приходит в себя, продумывает план новых поползновений.

Автор: Ольга Буракова.

Немного истории

«Лобным» местом Сосонник стал в древние языческие времена. С приходом христианства, традиционно,на языческих капищах строили свои храмы. По сохранившимся сведениями XVII, здесь была построена православная церковь святого Юрия (Георгия). С этого времени холм стал Юрьевой горкой. В середине XIX века здание церкви за свой счет перестроила лепельская мещанка Евдокия Ланге.

Над родником была построена часовня и воду из родника объявили целебной: «улучшает пищеварение и зрение».