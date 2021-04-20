В Витебской области задержана группа дачных воров

Витебские правоохранители задержали группу дачных воров, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Трое витебчан обворовывали дачи на территории областного центра и Городокского района. Они отжимали стеклопакеты и проникали в дома. Там подозреваемые забирали себе вещи, которые впоследствии реализовывали.

Двоих мужчин задержали с поличным после очередной кражи. Вскоре арестовали и их подельника. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 60 предметов, вынесенных с мест совершения краж.

На данный момент известно как минимум о 8 фактах преступной деятельности витебчан. Возбуждено уголовное дело.