В Витебской области задержана группа дачных воров

Витебская область
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Витебские правоохранители задержали группу дачных воров, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Трое витебчан обворовывали дачи на территории областного центра и Городокского района. Они отжимали стеклопакеты и проникали в дома. Там подозреваемые забирали себе вещи, которые впоследствии реализовывали.

Двоих мужчин задержали с поличным после очередной кражи. Вскоре арестовали и их подельника. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 60 предметов, вынесенных с мест совершения краж.

На данный момент известно как минимум о 8 фактах преступной деятельности витебчан. Возбуждено уголовное дело.

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