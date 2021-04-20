За прошедшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров: один человек погиб

Пожар
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За прошедшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, на одном из которых погиб человек.Причины пожаров устанавливаются.

 Первое сообщение о пожаре складского помещения в деревне Великие Дольцы Ушачского района.поступило 19 апреля в 08.46. В результате пожара в здании склада повреждена входная дверь. В этот же день в 10.22 спасателям стало известно о пожаре дома в городском поселке Яновичи Витебского района. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. В 15.13 спасатели выехали на пожар в агрогородке Крулевщина Докшицкого района. Огнем были повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество, стены в сарае.

В 02.55 20 апреля горела квартира по ул. Правды в Витебске. Работниками МЧС  спасен хозяин квартиры. Пожаром повреждено имущество. Чуть позже, в 03.50 поступило сообщение о пожаре дома по ул. Центральной в деревне Пятигорск Бешенковичского района. В результате пожара погиб хозяин дома, пенсионер 1945 года рождения, в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество.

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