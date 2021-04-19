В Витебске планируют восстановить Большую Любавичскую синагогу

Большая Любавичская синагога на улице Революционной в Витебске
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В Витебском арт-центре Марка Шагала состоялся тематический круглый стол, посвященный проблеме сохранения и восстановления бывшей Большой Любавичской синагоги.

По словам директора Музея Марка Шагала Ирины Вороновой, уникальный архитектурный объект расположен по улице Революционной, по соседству с Домом-музеем Шагала. Почти разрушенное здание синагоги входит в охранную зону исторической части Витебска, однако при этом не является памятником истории и архитектуры.

“Косвенно все указывает на то, что именно в Любавичскую синагогу ходили Шагалы. В книге «Моя жизнь» Марк Захарович писал, что отец вставал и первым делом шел в синагогу, а потом возвращался домой, пил чай и уходил на работу. Понятно, что он не за реку ходил, а в ту синагогу, что на соседней улице. Наш интерес состоит в том, что после восстановления, будет ли это музейно-культурный либо религиозный центр, появится объект, который усилит туристический потенциал шагаловских мест”, — поделилась Ирина Воронова.

Большая Любавичская синагога. Фотопроекция Виктора Борисенкова
Большая Любавичская синагога. Фотопроекция Виктора Борисенкова

Отметим, что два года назад Музей Шагала стал инициатором возвращения руин синагоги в среду городской туристической жизни. К инициативе присоединились общественные организации, которые начали привлекать внимание общественности к проблеме Большой Любавичской синагоги. Так, на синагоге был установлен необычный арт-объект и появилась уникальная памятная табличка.

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“Публикации в прессе, интернете, сюжеты на телевидении сделали свое дело, перепечатки появились в еврейской прессе, распространенной в Европе и США. Кстати, в феврале этого года мы получили письмо от наследников Марка Шагала, которые очень интересовались этой синагогой, которую они не видели во время своего посещения Витебска в разные годы. Кроме того, объектом заинтересовались некоторые инвесторы, в частности, российская хасидская община”, — отметила Ирина Воронова.

На текщий момент основной целью стало координирование усилия заинтересованных организаций и инвесторов для создания концепции сохранения и развития бывшей синагоги.

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