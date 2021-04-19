В Витебске возбуждены новые уголовные дела по фактам насилия в отношении милиционеров

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Возбуждены уголовные дела по ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным ведомства, ночью 19 апреля этого года в милицию поступило сообщение от жителя Витебска о том, что соседи громко слушают музыку. По указанному заявителем адресу прибыли сотрудники милиции. Дверь квартиры, в которой было шумно, открыл ее 28-летний собственник. В ходе разговора с сотрудниками он стал вести себя вызывающе, нецензурно выражался в адрес милиционеров и отказался делать музыку тише.

Через некоторое время от заявителя поступило сообщение, что к нему в квартиру ломится подозреваемый.

Сотрудники снова подошли к нарушителю, последний ударил одного из сотрудников, заперся в квартире, после чего выкрикивал из нее угрозы.

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам ОМОН – наносил удары деревянным брусом с набитыми в него гвоздями. Через некоторое время 28-летний мужчина и трое людей, находившихся в его квартире, были доставлены в отдел милиции.

Установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,39 промилле.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

Возбуждены уголовные дела по ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Республики Беларусь.