Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе белорусской говядины

Происшествия
Опубликовано

Территориальное Управление Россельхознадзора пресекло незаконный ввоз 4 тонн говядины без документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки.

В деревне Лобок Невельского района Псковской области, расположенной на российско-белорусском участке Государственной границы РФ, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было запрещено перемещение 4 тонн говядины в четвертинах на кости и замороженного жилованного мяса говядины.

Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе белорусской говядины

Ранее сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области были задержаны и переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора два транспортных средства, с использованием которых осуществлялся незаконный ввоз продукции животного происхождения с территории Республики Беларусь.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления было установлено, что мясосырье, произведённое согласно клейм ООО «Мясокомбинат Поставский», УП «Ривиера Групп», перевозилось в Невель без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товаров, и с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в транспортных средствах отсутствовало холодильное оборудование.

Кроме того, Россельхознадзором ранее введены временные ограничения на ввоз говядины на кости из Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро страны, благополучной по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение 4 тонн говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, товар возвращен в Республику Беларусь, возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Беларуси значительно подорожали капуста, пшено, сыр и говядина

Убийство Александра Лукашенко и военный переворот в Беларуси предотвратили ФСБ России и КГБ Беларуси?

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

Вербное воскресенье: что можно, а что нельзя

В Витебске разрешили давать горячую воду два раза в неделю

«Иерусалимская» икона Божией Матери: в чем помогает

беларусь ввоз говядины на кости Россельхознадзор
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Жительница Новополоцка потеряла около 30 тысяч долларов после звонка в мессенджере
После общения с «сотрудниками банка» женщина лишилась 30 тыс.
0385
Тонет рыбак под лед
На озере в Россонском районе под лед провалился пенсионер
В деревне Ножницы Россонского района провалился под
0495
В Витебске в квартире у женщины обнаружили 400 патронов, фрагменты винтовки Мосина, а также 14 запалов к гранатам.
Оперативникам уголовного розыска Первомайского РОВД
0563
В Верхнедвинске погиб мужчина во время пожара
Вчера произошел пожар в доме по улице Интернациональной
0476
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)