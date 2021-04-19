Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе белорусской говядины

Территориальное Управление Россельхознадзора пресекло незаконный ввоз 4 тонн говядины без документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки.

В деревне Лобок Невельского района Псковской области, расположенной на российско-белорусском участке Государственной границы РФ, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было запрещено перемещение 4 тонн говядины в четвертинах на кости и замороженного жилованного мяса говядины.

Ранее сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области были задержаны и переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора два транспортных средства, с использованием которых осуществлялся незаконный ввоз продукции животного происхождения с территории Республики Беларусь.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления было установлено, что мясосырье, произведённое согласно клейм ООО «Мясокомбинат Поставский», УП «Ривиера Групп», перевозилось в Невель без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товаров, и с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в транспортных средствах отсутствовало холодильное оборудование.

Кроме того, Россельхознадзором ранее введены временные ограничения на ввоз говядины на кости из Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро страны, благополучной по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение 4 тонн говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, товар возвращен в Республику Беларусь, возбуждены дела об административных правонарушениях.