С 30 апреля скоростные поезда «Ласточка» с остановкой в Орше свяжут Москву и Минск

С 30 апреля cкоростной поезд «Ласточка» впервые свяжет Москву и Минск. Поезда будут курсировать ежедневно и отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты назначения по зеркальному расписанию дважды в день. Время в пути составит менее 7 часов, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Поезда № 722/717 из Минска и Москвы будут отправляться в 6:20 и прибывать в Москву и Минск в 13:10. В пути следования они будут делать остановки в Орше и Смоленске.

Поезда № 718/721 из Минска и Москвы будут отправляться в 16:00 и прибывать на конечные пункты назначения в 22:55. В пути следования они будут делать остановки в Орше, Смоленске и Вязьме.

В первый рейс, 30 апреля 2021 года, из Минска и Москвы поезда № 718 Минск–Москва и № 721 Москва–Минск отправятся в 16:00 и прибудут в Москву и Минск в 22:55.

Эти поезда будут обслуживаться составами «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажиры могут осуществить поездки в бизнес- и эконом классе. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Обращаем внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

Также напоминаем, что пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.