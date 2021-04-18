ФСБ представила видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

ФСБ России распространила видеозапись разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича об устранении Александра Лукашенко и последующем захвате зданий в Минске. По данным ведомства, они также намеревались присвоить имущество Александра Лукашенко. Кадры были показаны в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

– Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, – сказал на видео Зенкович. – Как минимум 30 человек еще <…> должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован, – добавил Федута.

Кроме того, по информации ФСБ, Федута и Зенкович хотели присвоить имущество Лукашенко, а в республике организовать демократию по опыту Польши. Также в эфире телеканала сообщили, что данные о высших лицах политолог и адвокат получили от хакеров.

– Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим, – сказал Зенкович, его цитирует ТАСС.