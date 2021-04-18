Тихановская: информация о попытке убийства Лукашенко имеет признаки провокации

Светлана Тихановская. Скриншот видео.
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В пресс-службе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отреагировали на сообщения о готовившемся покушении на Александра Лукашенко и его детей, а также о перевороте в Беларуси. Команда Тихановской опубликовала заявление по этому поводу.

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб Российской Федерации и Республики Беларусь, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», – сказано в сообщении пресс-службы.

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