Убийство Александра Лукашенко и военный переворот в Беларуси предотвратили ФСБ России и КГБ Беларуси — заявление спецслужб

В Москве задержан известный в Беларуси политолог Александр Федута. Вместе с ним задержан другой белорус, адвокат Юрий Зенкович. По заявлению ФСБ «они готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко«.

Операцию задержания политолога и юриста проводили сразу две спецслужбы: ФСБ РФ и КГБ РБ.

По официальной версии российских силовиков, задержанные планировали военный переворот в Беларуси «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Александра Лукашенко», говорится в сообщении ФСБ.

Лукашенко заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США.

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы контролировали их (следующая группа после Автуховича известного и других, не хочу фамилии называть), обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей», — заявил Александр Лукашенко.