В Витебск привезли найденную в Украине надмогильную плиту Яна Барщевского

Надгробная плита Яна Барщевского. Фото: БелТА
Беларусь
Опубликовано

В Витебском областном краеведческом музее представили уникальный артефакт, найденный в 2019 году в городе Чуднов Житомирской области Украины. Это надмогильная плита одного из основателей новой белорусской литературы Яна Барщевского, пишет nn.by со ссылкой на БелТА.

В начале 2000-х годов хозяин участка в Чуднове начал строить газопровод и вырыл чугунную плиту. Из-за ржавчины не было видно, что на ней написано. Находка весила 35 кг. Плита просто стояла на подворье 17 лет, пока собственник не решил зацементировать двор, а для экономии цемента положить плиту. Под влиянием погоды надпись на плите стерлась, но хозяева подумали, что это немецкий язык, и не придали внимания. Весной 2019 года плитой заинтересовалась дочка хозяев Елена и стала искать информацию в интернете. Выяснилось, что плита могла находиться на могиле писателя Яна Барщевского. На предмете была надпись на польском языке: «Ян Барщевский, почитатель Бога, природы и людей, писатель вдохновений и чувств. Жил достойно 70 лет. Умер 28 февраля 1851 года». Находка стала сенсацией, пролив свет на точный год рождения литератора.

На средства фонда имени Марии Магдалены Радзивилл (Швейцария) в 2020 году в Чуднове открыли памятник Яну Барщевскому, а в следующем году организовали реставрацию надмогильной плиты в Минске.

Плита уже была презентована 6 апреля в Россонах, 14-го — в Полоцке. Сейчас уникальный артефакт несколько дней будет экспонироваться в витебской ратуше. Его можно увидеть на выставке «100 рарытэтаў да 100-годдзя музея».

Заместитель директора по научной работе областного краеведческого музея Валерий Шишанов отметил, что находка стала настоящим чудом. Ведь этого могло не произойти, если бы не любопытство девочки.

«К сожалению, могила литератора не сохранилась, но хотя бы есть предмет, который нас соединяет с этим замечательным писателем, имя которого овеяно сказочностью, мистикой и романтизмом. Наш музей обладает еще одним сокровищем — 28 письмами Яна Барщевского», — сказал Валерий Шишанов.

В Витебск привезли найденную в Украине надмогильную плиту Яна Барщевского
Ян Барщевский

Ян Барщевский родился в деревне Мураги Россонского района (раньше это был Полоцкий повет Витебской губернии) в семье униатского священника из обедневшего шляхетского рода. Учился будущий писатель в Полоцком иезуитском коллегиуме. Каникулы чаще всего проводил в путешествиях по родным местам — околицах озера Нещердо. Собирал легенды, которые потом вошли в самое известное его произведение — «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». Одно время Ян Барщевский жил в Петербурге, а до 1850 года переехал в Чуднов, где умер от туберкулеза.

Про таинственные существа на картинках из Библии XVII века можно было узнать на конференции

Убийство Александра Лукашенко и военный переворот в Беларуси предотвратили ФСБ России и КГБ Беларуси?

Витебские десантники всей бригадой будут воздействовать на 11-летнего школьника, чтобы он понял как правильно любить родину

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

В Витебске разрешили давать горячую воду два раза в неделю

«Иерусалимская» икона Божией Матери: в чем помогает

Валерий Шишанов Мураги Новости Полоцк Полоцк Радзивилл Россонский район Россоны новости фонд Марии Магдалены Радзивилл Ян Баршчэўскі Ян Барщевский Ян Борщевский
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Россонском районе завершено расследование дела о разбое и умышленном поджоге
Завершено расследование уголовного дела о разбое, сопряженном
0150
Две бывшие казармы в Новополоцке проданы за 1 базовую величину
Казармы в Новополоцке проданы частной организации из
0206
Жительница Новополоцка потеряла около 30 тысяч долларов после звонка в мессенджере
После общения с «сотрудниками банка» женщина лишилась 30 тыс.
0338
Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 8,5%
Национальный банк Республики Беларусь с целью ограничения
0277
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)