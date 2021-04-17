Житель Орши задержан за рисование свастики

Ночью 16 апреля в Орше патрульные милиционеры заметили парня, который разрисовывал баллончиком уличный ларек. Увидев сотрудников, молодой человек попытался скрыться.

Недалеко от места происшествия 19-летнего «художника» задержали. Выяснилось, что на фасаде торговой точки житель райцентра нарисовал аэрозольной краской свастику, а на столбе – кодовый лозунг нацистов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за осквернение зданий и сооружений.

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ранее он привлекался к административной ответственности за участие в протестах.